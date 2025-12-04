- Home
ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೇದು: ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ತಮ್ಮ 44ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಬದ್ರಿ' ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ರೇಣು 44ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪವನ್, ರೇಣುಗೆ ಅಕೀರಾ, ಆಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ರೇಣು 44ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಟೈಗರ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ
ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ 2000ರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ 'ಬದ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಬದ್ರಿ' ನಂತರ ಪವನ್ ಜೊತೆ 'ಜಾನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರವಿತೇಜರ 'ಟೈಗರ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬದ್ರಿ ನನಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ 'ಬದ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 'ಬದ್ರಿ' ನನಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ. ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿಂತ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಎಂದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಡಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಂದು ರೇಣು ನಕ್ಕರು.
ಪೂರಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು ಎಂದರು ರೇಣು. 'ಬದ್ರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ವೆನ್ನೆಲಾ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಿ, ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು. ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಟತನವಿದೆ, ವೆನ್ನೆಲಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೇದು
ನಿಮಗೆಲ್ಲ 'ಬದ್ರಿ' ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಜೀವನ. ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದರು. ನನ್ನದೇ ಆದ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೂರಿ ನಕ್ಕಾಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಎಂದು ರೇಣು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ ನೆನಪಿದೆ. ಜೂನ್ 6, 1999 ರಂದು ನೀವೇ (ಪೂರಿ) ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು 'ತಮ್ಮುಡು' ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಜೀವನ ಎಂದು ರೇಣು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
