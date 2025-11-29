Aamir Khan on Dharmendra: ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ "ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್" ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮುಂಬೈನ ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪವನ್ ಹನ್ಸ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವರೆಗೆ, ದಂತಕಥೆಯ ನಟನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಂತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಾಯುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ "ಲಾಹೋರ್ 1947" ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಮಿರ್ ಈಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಧರ್ಮೇಂದ್ರರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ರು
56 ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ "ಲಾಹೋರ್ 1947" ಅನ್ನು ಸಾಯುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದು ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ದಿವಂಗತ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಗೌರವ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ಲಾಹೋರ್ 1947' ಚಿತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜನವರಿ 26, 2026 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್, ಅಲಿ ಫಜಲ್, ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಮಿರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಮಿರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಟ 56 ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಾದವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 24 ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಂದು 89 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯಮದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು.