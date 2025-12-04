- Home
- 'ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್' ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರ.. 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ!
ಇಂಡಿಯನ್ 3 ಮುಗಿದ ನಂತರ 2026ರಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಬ್ಬರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಸಮನಾದ ಬಜೆಟ್
ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ 2018ರ ನಂತರ ಶಂಕರ್ಗೆ ಒಂದೂ ಹಿಟ್ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಶಂಕರ್ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ಕನಸಿನ ಚಿತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಸಮನಾದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೀರಯುಗ ನಾಯಕನ್ ವೇಳ್ಪಾರಿ
ವೇಳ್ಪಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಸು. ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಬರೆದ 'ವೀರಯುಗ ನಾಯಕನ್ ವೇಳ್ಪಾರಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ತಮಿಳು ಸಂಗಂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಶಂಕರ್ ಅವರ ಗುರಿ. ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪಾರಿ ಎಂಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಂಕರ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಮುಲ್ಲೈ ನಾಡಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಪಾರಿ, ಚೇರ, ಚೋಳ ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು.
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಚಿತ್ರ
'ಎಂದಿರನ್ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ವೇಳ್ಪಾರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ. ಅದು 'ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್' ಅಥವಾ 'ಅವತಾರ್' ನಂತೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಇಂಡಿಯನ್ 3 ಚಿತ್ರ ಮುಗಿದ ನಂತರ, 2026ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೇಳ್ಪಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶಂಕರ್ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್
ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ಶಂಕರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಥವಾ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ವಾರಣಾಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಬಜೆಟ್ನಂತೆಯೇ, ವೇಳ್ಪಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವುದೇ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
