ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ 'Cocktail 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ 12 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ 'A' ರೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ (CBFC) 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ರನ್‌ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್‌ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಅಡಲ್ಟ್-ರೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.

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CBFC ಕೊಟ್ಟಿತು 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್

ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ರನ್‌ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು 150 ನಿಮಿಷ, ಅಂದರೆ 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, 2012ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಮೊದಲ ಭಾಗದ ರನ್‌ಟೈಮ್ 146 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 4 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

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ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕೆರಿಯರ್‌ನ ಮೊದಲ 'A' ರೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ

'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್‌ನ ಐದನೇ 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಕಮೀನೆ', 'ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್', 'ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ಓ'ರೋಮಿಯೋ' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಡಲ್ಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಹಿದ್ ಅವರ ಸತತ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಅನಿಮಲ್' ಕೂಡ ಇದೇ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.

ಮೊದಲ ಭಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್

2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, "ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.