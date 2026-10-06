ಇಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರಾಣಂ ಖರೀದು'ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1116 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು 'ಕಾಕಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 60-70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ 'ಪ್ರಾಣಂ ಖರೀದು' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರು ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟರ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಹೀರೋ ಇವರೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರದ್ದೇ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೇ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣ ಖರೀದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ
'ಪ್ರಾಣಂ ಖರೀದು' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕ ಆಫರ್ 'ಪುನಾದಿರಾಳ್ಳು' ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ತಡವಾದ ಕಾರಣ, 'ಪ್ರಾಣಂ ಖರೀದು' ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕೆ. ವಾಸು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಾವ್ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್, ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಮುಂತಾದವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಾಂತಿಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. 1978ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು. ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರು. ಆದರೆ 'ಪ್ರಾಣಂ ಖರೀದು' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರು ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಸಿಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಡೆಯದೆ ಅವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಪುನಾದಿರಾಳ್ಳು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಅವರು ಹಣ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ 'ಮನವೂರಿ ಪಾಂಡವುಲು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 1116 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಭಾವನೆ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಜಯಪ್ರದಾ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಭರದ್ವಾಜ ಕೂಡ, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ನ 'ಕೋತಲ ರಾಯುಡು' ಮತ್ತು 'ಮೊಗುಡು ಕಾವಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ, ಯುರೋಪ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 10 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಇಷ್ಟೇ.
'ಖೈದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬರುವವರೆಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡದೆ, ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಇಂದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಕಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60-70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.