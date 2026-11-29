Chaitrada Premanjali: "ಇವನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕ, ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂನ್ಗಳು, ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ಆದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ 1 ತಿಂಗಳು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ!
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ‘ಮೊದಲು’ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದ ಸಿನಿಮಾ ‘ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ’. 1992ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೆರೆಮರೆಯ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂನ್ಗಳಿಂದಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಮ್!
‘ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಆ ವರ್ಷದ (1992) ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಹಾಡುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಟ್ಯೂನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂನ್ಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ‘ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ’ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ರಘುವೀರ್ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ – ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರಾದ ಕಂಟಕ
ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಿತರಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ರಘುವೀರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. "ಅಯ್ಯೋ, ಇವನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹಲವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ 1 ತಿಂಗಳು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ರಾಮು ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಖುದಾ ಗವಾ’ (ಕುದಾಗವ) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲು ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಸಿಕ್ಕ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ‘ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ’ಗೆ "ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರ" ಎಂಬ ಶರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ ‘ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ‘ಖುದಾ ಗವಾ’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ (ಡಿಲೇ) ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ‘ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ’ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಘುವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾ (ಅನಿತಾ) ಅವರ ಮುಗ್ಧ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 90ರ ದಶಕದ ಯುವಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 2014ರಲ್ಲಿ ರಘುವೀರ್ ನಿಧನರಾದರೂ, ‘ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ’ಯ ಆ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೇಮಿಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.