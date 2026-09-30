ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ದೂರಿ ಕೌಚರ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನಡೆದ ಲೊರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ‘ಲೆ ಡೆಫಿಲೆ’ ಶೋನಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ..
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೌಚರ್ ಗೌನ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೇಪ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಕಿರೀಟದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು, ಬೋಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಲೊರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಖತ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನಡೆದ ಲೊರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಲೆ ಡೆಫಿಲೆ ಶೋನಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಗ್ಲಾಮರ್ ತಂದರು.
ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೌಚರ್ ಡ್ರೆಸ್
ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಮತ್ತು ಎಕೋಲ್ ಮಿಲಿಟೇರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಆಲ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಕೌಚರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಶೋವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. 'ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ತ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೊರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಶೋ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತನಾಮರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತ್ತು. ಸಿರಿಯಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಲೇಬಲ್ 'ಯಾರಾ ಶೂಮೇಕರ್' ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಮೋಹಿತ್ ರೈ ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಈ ಉಡುಪು 3D ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಟೂ-ಪೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊಂಟದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವ ಈ ಡ್ರೆಸ್, ನೆಲದವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡು ರನ್ವೇ ಮೇಲೆ ನಾಟಕೀಯ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು. ಯಾರಾ ಶೂಮೇಕರ್ ಅವರ ಫಾಲ್/ವಿಂಟರ್ 2026-2027 ಕೌಚರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್-ಎಂಬೆಲಿಶ್ಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಕೇಪ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಗೌನ್ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೇಪ್ನ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದು, ಡಾರ್ಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಕೆಂಪು ಕೂದಲು
ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟ, ಡೈಮಂಡ್ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಸ್ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೇಜ್ 'ಡಯಟ್ ಸಬ್ಯ' ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ರನ್ವೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಡಿವಾ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದೆ. ಕೌಚರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶೋಗಾಗಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ವಿಂಗ್ಡ್ ಐಲೈನರ್, ಫೆದರ್ಡ್ ಬ್ರೋಸ್, ಕೆಂಪಾದ ಕೆನ್ನೆಗಳು, ಸಟಲ್ ಕಾಂಟೂರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬ್ಯೂಟಿ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಲೊರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಯೋಲಾ ಡೇವಿಸ್, ಕೆಂಡಾಲ್ ಜೆನ್ನರ್, ಕಾರಾ ಡೆಲಿವಿಂಗ್ನೆ, ಜೇನ್ ಫೋಂಡಾ, ಇವಾ ಲೊಂಗೋರಿಯಾ, ಆಂಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊವೆಲ್, ಸಿಮೋನ್ ಆಶ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಬೋಚೆಟ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರನ್ವೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.