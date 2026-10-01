2019ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಆಡೈ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್, ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಂಥ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಮಿಳಿನ 'ಆಡೈ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ, ಆಡೈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಥೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು
ಆಡೈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಓಕೆ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಇತ್ತಂತೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರತ್ನ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಗಳು ಕಥೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಂತೆ. ಆಮೇಲಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡಲು ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಕೇವಲ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಮಲಾಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಾಗಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್
ಆಡೈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇಂಥ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಜನ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಆಡೈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಡ್ಡಿಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಆಡೈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ?
ರತ್ನ ಕುಮಾರ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಆಡೈ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನನ್ಯ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್, ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಮಿನಿ ಎಂಬ ಯುವ ಟಿವಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಿನಿಗೆ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ತಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆಕೆ ಪಡುವ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಹುಡುಕುವ ಕಥೆಯೇ ಈ ಸರ್ವೈವಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ.