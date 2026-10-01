'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್', 'ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್', 'ಆಂಧ್ರಾ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸತತ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ, 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಿಟ್ ಪಡೆದು ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವರ ಕೆರಿಯರ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಲಿದು ಬಂದ್ವು.

ಸಾಲು ಸಾಲು ಫ್ಲಾಪ್

'ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್' ಹಾಗೂ 'ಆಂಧ್ರಾ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನಟಿಸಿದ್ರು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಟನೆಯ 'ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್', ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಹಾಗೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನ 'ಆಂಧ್ರಾ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೂ, ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅವರ ರೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಹಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.

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ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ

ಇದೇ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನಟಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಯ್ತು. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರೂ, ಕೆರಿಯರ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಕೊಡುವಂತಹ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.

'ಲೆನಿನ್' ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಕ್ಸಸ್

ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಹಿರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ 'ಭಾರತಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮುರಳಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಬ್ಬೂರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ತಂದುಕೊಡ್ತು. 'ಲೆನಿನ್' ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುರುತು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ತನ್ನ ಕೆರಿಯರ್‌ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್

ಸಾಲು ಸಾಲು ಫ್ಲಾಪ್‌ಗಳ ನಂತ್ರ ಬಂದ ಈ ಹಿಟ್‌ನಿಂದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಕೆರಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್', 'ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್', 'ಆಂಧ್ರಾ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತ್ರ ಬಂದ 'ಲೆನಿನ್' ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಜೊತೆ 'ಸೆಯೋನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ದೇವತೆ ತರ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.