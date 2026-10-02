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- ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ: ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನುಸ್ರತ್ ಭರೂಚಾ
ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ: ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನುಸ್ರತ್ ಭರೂಚಾ
ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನುಸ್ರತ್ ಭರುಚಾ ಅವರ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿತ
ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನುಸ್ರತ್ ಭರೂಚಾ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಟಿ ನುಸ್ರತ್ ಭರುಚಾ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನುಸ್ರತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ನಿಕಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಪ್ರಚಾರಕಿ ಸಂಚಿತಾ ತ್ರಿವೇದಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನುಸ್ರತ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. "ಕಥೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವನ್ನು ತರಬಲ್ಲ ನಟಿಯನ್ನು ತಂಡ ಬಯಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನುಸ್ರತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಮಿನಾ ರೋಷನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ವಿಶ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನುಸ್ರತ್ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ನುಸ್ರತ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ತಂಡವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಘಟನೆ
2023 ರಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನುಸ್ರತ್ ಭರುಚಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, "ಅಕೇಲಿ" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನುಸ್ರತ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರು. ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಜನವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ, "ಚೋರಿ 2" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಗಾಯವು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಡಿಯೊ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನುಸ್ರತ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಅವರು ಲವ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 23-24 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ದಿನ, ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಹಿಂದೂಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 65/55 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾದ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು, ಇದು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿವಾದ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನುಸ್ರತ್ ಭರುಚಾ ಅವರು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮಹಾಕಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನುಸ್ರತ್ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ತನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು "ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳ" ಎಂದು ಬರೆದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ರಜ್ವಿ ಬರೇಲ್ವಿ ಅವರು ಅವರ ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಇದನ್ನು "ಗುನಾ-ಎ-ಅಜೀಮ್" (ಮಹಾ ಪಾಪ) ಎಂದು ಕರೆದರು, ಇದು ಷರಿಯಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಕಲ್ಮಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವಂತೆ ನುಸ್ರತ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಬೊಹ್ರಾ ಕುಟುಂಬ
ನುಸ್ರತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೊಹ್ರಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನುಸ್ರತ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಗುರುದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
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