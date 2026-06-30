ಮುಂಬೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ Raveena Tandon, ತಮ್ಮನ್ನು 'ರಾಶಾಳ ಅಮ್ಮ' ಅಂತ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ತಮ್ಮನ್ನು 'ರಾಶಾಳ ಅಮ್ಮ' ಅಂತ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು 'ನಾನು ರಾಶಾಳ ಅಮ್ಮ' ಅಂತ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತಳಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಹಾಗೆ, ರವೀನಾ ಮಗಳು ರಾಶಾ ಥಡಾನಿ, 2025ರಲ್ಲಿ 'ಆಜಾದ್' ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಉಯಿ ಅಮ್ಮ' ಹಾಡು ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲಂತೂ ರಾಶಾ, Gen Z ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Gen Z ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ರವೀನಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

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ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು 'ರಾಶಾಳ ಅಮ್ಮ' ಅಂತ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ರವೀನಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು: "ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾಡುಗಳು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುವ ನಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ."

'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ

ಇದೇ ವೇಳೆ, ರವೀನಾ ತಮ್ಮ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಟರ ಅಭಿನಯವನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಇಂತಹ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ನಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನ" ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. "ನಾನೊಂದು ಮಜವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗಲೇ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದ ಆಫರ್ ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಅಂತಾನೂ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ರು.

ಹಳೆಯ ಸಹನಟರ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ

'ಮೋಹ್ರಾ' ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಹನಟರ ಜೊತೆಗಿನ ದಶಕಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಿತರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫರಿದಾ ಜಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್... ಫರಿದಾ ಜಿ 'ಜಿದ್ದಿ' ಮತ್ತು 'ಸಲಾಖೇನ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರವೀನಾ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.