Kannada

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಮೈನಾ' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Jun 30 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
Kannada

ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

ನಟಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Image credits: Instagram
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ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಟಾಪ್, ಡೆನಿಮ್ ಜೀನ್ಸ್, ಕಪ್ಪು ಸನ್‌ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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Dare to Swipe ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್

ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗೆ ನಟಿ "Dare to Swipe???" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Image credits: Instagram
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ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸೂಪರ್ ಲುಕ್, ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್, ಉಫ್, ಫ್ಯಾಷನಿಸ್ಟಾ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್

ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಫೋಟೊಗಳು

ಈ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Image credits: Instagram
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ಲಕ್ಷಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

'ಲಕ್ಷಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ನಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಮೈನಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಸದ್ಯ 'ಮೈನಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram

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