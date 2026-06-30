ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಮೈನಾ' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಟಾಪ್, ಡೆನಿಮ್ ಜೀನ್ಸ್, ಕಪ್ಪು ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ನಟಿ "Dare to Swipe???" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸೂಪರ್ ಲುಕ್, ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್, ಉಫ್, ಫ್ಯಾಷನಿಸ್ಟಾ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
'ಲಕ್ಷಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ನಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ 'ಮೈನಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ.
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