ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮಾಲತಿ ಮೇರಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುಂದರ ದೇಸಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮಾಲತಿ ಮೇರಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮಾಲತಿ ಮೇರಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಖತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಲತಿ
ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇರುವ ಬರ್ಗಂಡಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಬಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೆತ್ತಿಬೊಟ್ಟು ಧರಿಸಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಬಿಳಿ ಹೂವು ಮುಡಿದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಾ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯಂತೆ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ಮಾಲತಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್
ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪತಿ ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಮಾಲತಿ ಜೊತೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಸರಾವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ.