Kannada serial remake in Hindi: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ! ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಹಾರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಆ ಧಾರಾವಾಹಿ? ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ನೀನಾದೆ ನಾ’ ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಇದೀಗ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿ (Colors TV) ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮೇರಾ ಸಿಂಧೂರ್’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಥಾಹಂದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಮೂಲತಃ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ಜಲ್ಸಾ (Star Jalsha) ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದ ‘ಖೇಲಘೋರ್’ (Khelaghor) ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ನೀನಾದೆ ನಾ’ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡದ ‘ನೀನಾದೆ ನಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ನಾಯಕಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ತಂಡದ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು.
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವೇದಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಹುಡುಗಿ ವೇದಾ ಮತ್ತು ರೌಡಿ ವಿಕ್ರಮ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕಥೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸುತ್ತ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಪ್ರಸಾರದ ಬಳಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ‘ನೀನಾದೆ ನಾ - ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗವೂ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಕಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ರೀಮೆಕ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾದ ‘ನೀನಾದೆ ನಾ’, ವೇದಾ-ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಭಾಷಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ರಿಮೇಕ್ ಆಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಬಂಗಾಳಿಯ ‘ಖೇಲಘೋರ್’ ಕಥೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದು ‘ನೀನಾದೆ ನಾ’ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೀಗ ಅದೇ ಕಥೆಯು ಹಿಂದಿಯ ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮೇರಾ ಸಿಂಧೂರ್’ ಆಗಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಕಥೆಯ ಪಯಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿಟ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದು ಕಿರುತೆರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದು ಹಿಂದಿಗೆ ರಿಮೇಕ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ನೀನಾದೆ ನಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯ ‘ಮೇರಾ ಸಿಂಧೂರ್’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಂತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಕಥೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಜಲ್ಸಾದ ‘ಖೇಲಘೋರ್’ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದ ‘ನೀನಾದೆ ನಾ’ ಆಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಥೆ, ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿಯ ‘ಮೇರಾ ಸಿಂಧೂರ್’ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.