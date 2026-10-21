ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ, ನೀಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್. ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾಳಿ ಶೈಲಿಯ ನಟಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಸದಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಧರಿಸಿರುವ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ನಟಿಯ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರ ಸೋಮವಾರ ನವಮಿ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆಲಿಯಾ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಂಗಾಳಿ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಸೀರೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗಂಟ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಂಪು ಸೀರೆ, ನೀಲಿ ಬ್ಲೌಸ್.. ಆಲಿಯಾ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಸೀರೆಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಕೆಂಪು, ಗುಲಾಬಿ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಟಿಯ ಲುಕ್ಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಆಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಶೈಲಿಯಾದ ‘ಆಟ್ಪೌರೆ’ (Aatpoure) ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡ್ರೇಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾಳಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ಗಿಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದ ಆಲಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ, ಪುಟ್ಟ ಬಿಂದಿ.. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು!
ತಮ್ಮ ಉಡುಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಲಿಯಾ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ, ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಹಾಗೂ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೂದಲನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟ ಬಿಂದಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ಸರಳ ಮೇಕಪ್ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಸೀರೆ, ನೀಲಿ ಬ್ಲೌಸ್, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಂಗಾಳಿ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಆಲಿಯಾ!
ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಪೆಂಡಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ನಟಿ ತಾನಿಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪೆಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಪತಿ, ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆಲಿಯಾ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನವಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭಕ್ತರು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಬಾಂಬೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಪೆಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ನೈಸಾ ಹಾಗೂ ಮಗ ಯುಗ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾಳಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯ ಲುಕ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸುಂದರ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ನಟಿಯ ಈ ಉಡುಗೆ ಹಬ್ಬದ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.