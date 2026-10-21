ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಗಾಡ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಾ? ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆಯೇ ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ ನಡುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಗಾಡ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಹೆಸರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೃತಿಕ್ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ?
ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಶೈಲಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್, ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಜವಾದರೆ, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್, ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ.
ಇತ್ತ ನೆಲ್ಸನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಕಥೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಹೃತಿಕ್ಗಾಗಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸೂಕ್ತ.
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ?
ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ನಟಿಸಿ, ನೆಲ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಗಗನಕ್ಕೇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ತಾರಾಗಣ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ನೆಲ್ಸನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಇತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆಯಾ? ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂದಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ನೆಲ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.