ನಟಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಬಳಸಿದ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ನಟಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಬೆಡಗಿಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂತೀರಾ? ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಬಳಸಿದ್ದ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ! ಈ ವಿಚಾರವೇ ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಯಾದು ಬಳಸಿದ ಬಾಟಲ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆ, ಶೂ, ಆ್ಯಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಬಳಸಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ವೊಂದನ್ನು ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಪ್ಲೇಸ್ OLXನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಬಾಟಲ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ!
ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ!
ಹೌದು, ಕಯಾದು ಬಳಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
‘ಬಾಟಲ್ಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ರೇಟ್ನಾ?’ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತರಹೇವಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ‘ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದುನಾ?’, ‘ಬಳಸಿದ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನಾ?’ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿಯಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಇದೀಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನವೇ? ಇಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಲಾ?
ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಬಳಸಿದ ಅದೇ ಬಾಟಲ್ ಇದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಚಾರವೇ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಅವರು ಸದ್ಯ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಯಾದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ವಿಚಾರವೂ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಬಳಸಿದ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ? ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರವೇ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ.