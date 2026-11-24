ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 1974ರ 'ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 'ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಿಗೆ' ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದು, ವಿಠ್ಠಲ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕಥೆ, ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರೂಪದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ 5 ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. 1974ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂತ ಗೋರ ಕುಂಬಾರರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ನಿಂತುಹೋದ 'ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಿಗೆ' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ 'ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ'!
'ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ' ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲು 'ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಿಗೆ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಕಥೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ 'ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ' ಸಿನಿಮಾ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿಂತಿತ್ತಾ ವಿಠ್ಠಲ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ?
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಠ್ಠಲ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಆರ್. ಭಾರ್ಗವ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ, 'ವಿಠ್ಠಲ, ವಿಠ್ಠಲ' ಎಂಬ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.
ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ!
ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು 'ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಆರ್. ಭಾರ್ಗವ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು, ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸಿಂಕ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಗೋರ ಕುಂಬಾರರ ಕಥೆಯ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ' ಗೋರ ಕುಂಬಾರರ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1960ರಲ್ಲಿ 'ಗೋರ ಕುಂಬಾರ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಮರುನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ
'ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 175 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಭಗವಾನ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಆಯಿತು. 1977ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅಭಿನಯದ 'ಚಕ್ರಧಾರಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಸೊಗಡಿನಿಂದ 'ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.