ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ NMACCಯ ಮೂರನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಯುವ ನಟರಾದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು 'ಹೊಸಬ' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು, ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ, 'ತನ್ವಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್' ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಈ ಯುವ ನಟರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತಹ ಒಂದು ಬರಹವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ತಾನಿನ್ನೂ 'ಹೊಸಬ' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
"EXTRA HOT!! ಒಬ್ಬರು #Dhurandhar, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು #Chhaava... ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ 550 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ NEWCOMER (ಹೊಸಬ) ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ! #RanveerSingh ಮತ್ತು #VickyKaushal ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾನೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅನಿಸಿತು!" ಎಂದು ಖೇರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ತಮಗೆಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಸಿವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಇದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಭರವಸೆ... ಮತ್ತು ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ! ನಿನ್ನೆ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ... ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ! ಜೈ ಹೋ!" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್' ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ
ಈ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಮೂವರು ಅದ್ಭುತ ನಟರನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು 'ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್' ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಟರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಬರೆದರೆ, "ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಇನ್ನು, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.