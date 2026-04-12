ತಮ್ಮ ಹೊಸ ನಾಟಕ 'ಜಾನೆ ಪೆಹಚಾನೆ ಅಂಜಾನೆ'ಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ, ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಹೊಸ ನಾಟಕ 'ಜಾನೆ ಪೆಹಚಾನೆ ಅಂಜಾನೆ' ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ, ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಖಾಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ 'ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್/ಸ್ಕ್ಯಾರಿ' ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರೂಪ್ ಸಂಪತ್ ಸಹ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನಾಟಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಎನ್‌ಸಿಪಿಎಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅನು ಮಲಿಕ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ನಾಟಕ 'ಜಾನೆ ಪೆಹಚಾನೆ ಅಂಜಾನೆ'ಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ, ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖೇರ್, ತಮಗಾದ 'ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್/ಸ್ಕ್ಯಾರಿ' (ವಿಚಿತ್ರ/ಭಯಾನಕ) ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಖಾಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಲ್ಲುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ/ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ. ಇಂದು ನಾನು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎನ್‌ಸಿಪಿಎ ಟಾಟಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ... ಇದು ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದೆ... ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಖಾಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಮೌನವೇ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೀಟುಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೌನ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಗು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಲಿದೆ (ಅಂತ ಭಾವಿಸುವೆ)" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಮಂದಿರ ಖಾಲಿಯಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದು ತಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖೇರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಥಿಯೇಟರ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್... ಖಾಲಿಯಿದ್ದಾಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ!" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಾನೆ ಪೆಹಚಾನೆ ಅಂಜಾನೆ' ಬಗ್ಗೆ

ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರ ಹೊಸ ನಾಟಕ 'ಜಾನೆ ಪೆಹಚಾನೆ ಅಂಜಾನೆ' ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎನ್‌ಸಿಪಿಎಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಾಣಲಿದೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಅಹಿರೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನು ಮಲಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಹೊಸ ನಾಟಕ #JaanePehchaneAnjane ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಎನ್‌ಸಿಪಿಎಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೆಜೆಂಡರಿ ಅನು ಮಲಿಕ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಅಹಿರೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ನಾಟಕ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರಮದ ಫಲ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಈ ನಾಟಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು-ಎಲ್ಲವೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಥಾವಸ್ತು

ಈ ರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖೇರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಸಂಪತ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ನಾಟಕ ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಿತರೆಂದು ತೋರುವ ಜನರು ಕೂಡ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಜನರ ನಡುವಿನ ಭಾವನೆಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣ

ಗಾಯಕರಾದ ಶಾನ್, ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನಂದಿ ಜೋಶಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಸರ್ ಮುನೀರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು, ಚಿರಾಗ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ಮಲಿಕ್, ಮಾಯಾ ಶರ್ಮಾ, ವಿಕಾಸ್ ರಾವತ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಂಡಲೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಅವರಂತಹ ನಟರೂ ಇದ್ದಾರೆ.