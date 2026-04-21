ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇದೊಂದು 'ದೆೈವಿಕ' ಅನುಭವ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಖೋಸ್ಲಾ ಕಾ ಘೋಸ್ಲಾ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅವರು, ಈ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು 'ದೆೈವಿಕ' ಮತ್ತು 'ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲಕುವ' ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿದೆ.
'ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಾಂತಿ, ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ'
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಭೇಟಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ದರ್ಶನ ಪಡೆದೆ... ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ, ದೆೈವಿಕ ಅನುಭವ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಂಬಲಾಗದ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಇರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಇಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್! ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾಕಾಲ್!" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ...
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮುಂದೆ 'ಖೋಸ್ಲಾ ಕಾ ಘೋಸ್ಲಾ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಖೋಸ್ಲಾ ಕಾ ಘೋಸ್ಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ದಿಬಾಕರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೂಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಫೌಜಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.