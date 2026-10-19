ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಕಥೆಯು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಪಾಣಿಪತ್ನ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದರು? ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರವು ಸಹ ನೆನಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರ ಸಂಜೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಖ್ಯಾತ ದರೋಡೆಕೋರರ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು? ಅಲ್ಲದೇ ಇವನ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾರುಖ್ ಸಿನೆಮಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಹೇಗಿದೆ ಪಂಡಿತ್ ಕಥೆ!
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಕಥೆಯು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಮೂಲತಃ ಹರಿಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್ನವರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಪಾಣಿಪತ್ನ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದರು? ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರವು ಸಹ ನೆನಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು?
2023ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಡಂಕಿ' ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಕಥೆಯೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಡಂಕಿ' ಚಿತ್ರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾರ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಕನಸು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಡಂಕಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಡಂಕಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಡಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ದುಬೈನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಕಥೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇವೆ.
ಹೇಗಿತ್ತು ಪಂಡಿತ ಯುಎಸ್ ಬದುಕು?
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದರೋಡೆಕೋರ ರಣದೀಪ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬಿ ನಟ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಗುರು ರಾಂಧವ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿಯ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಗುರು ರಾಂಧವ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.