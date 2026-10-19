ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ದಾಳಿಕೋರನ ಬಂದೂಕು ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಟ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಭಾನುವಾರ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ಕಾರು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಟೈಗರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ದಾಳಿಕೋರರು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 'ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಅದೃಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಘಟನೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು?
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಟೈಗರ್ ಜುಹುವಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು, ಅವನು ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಕಾರನ್ನು ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವನ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಜುಹು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಂ ವಿಭಾಗದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು. ಪೊಲೀಸರು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ರಾತ್ರಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ನಿಂದ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೈಗರ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು....!
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನೀಲಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ ದಾಳಿಕೋರನೊಬ್ಬ ಟೈಗರ್ ಕಾರಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ದಾಳಿಕೋರನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಬಂದೂಕು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗುಂಡು ಹಾರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು. ಕಾರು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 350 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ!
ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ದಾಳಿಕೋರರೂ ಯುವಕರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಾಳಿ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಟೈಗರ್ ಕಾರು ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜುಹು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇವಲ 350 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ದಾಳಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಸಲ್ಮಾ, ತನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಎಂದಿನಂತೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರು 4 ರಿಂದ 5 ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಕಾರಣ ಪಟಾಕಿಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕಾರು ನಿಂತು ಅದರ ಚಾಲಕ ಗಾಯಗೊಂಡು ಹೊರಬಂದಾಗ, ಘಟನೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.