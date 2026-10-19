ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 3-ಸರಣಿ ಕಾರಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ತಮ್ಮ BMW 3-ಸರಣಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಲಿಮೋಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ನಟನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಾರು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಈ ಘಟನೆಯು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಜು ಒಡೆಯಿತು, ಗುಂಡು ಹಾರಿತು, ಆದರೂ ಟೈಗರ್ ಸೇಫ್. ಆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಇದೇ ಆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರು!
BMW 3-ಸರಣಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಲಿಮೋಸಿನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರು. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು 3-ಸರಣಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಕಾರಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರುಗಳು ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಟೋ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದೆ.
ಆ ಘಟನೆ ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು?
ಪುಷ್ಪಾ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಟೈಗರ್ ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಮೂವರು ಶಂಕಿತರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ಚಾಲಕ ಫಿರ್ದೌಸ್ ಕೈಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಟೈಗರ್ ಗುಂಡು ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ತುಣುಕುಗಳಿಂದ ಗೀರುಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಗುಂಡುಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಗುಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಿನ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಕಿಟಕಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
BMW 3-ಸರಣಿಯ ಗ್ರಾನ್ ಲಿಮೋಸಿನ್ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?
BMW 3-ಸರಣಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಲಿಮೋಸಿನ್ 330Li ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹60.60 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹62.60 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ₹67.73 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹73.73 ಲಕ್ಷ (ನಗರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ). ಈ ಲಾಂಗ್-ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಸೆಡಾನ್ 1998cc ಟ್ವಿನ್ಪವರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 254 bhp ಮತ್ತು 400 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಾರು ಗಂಟೆಗೆ 0-100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 6.2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಹಿಂಬದಿ-ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಚಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ!
ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು (ಚಾಲಕ, ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ-ಉದ್ದದ ಪರದೆ) ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿವೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ಡಿಎಸ್ಸಿ), ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಬಿಎಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಲವರ್ಧಿತ ಸೈಡ್ವಾಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರನ್-ಫ್ಲಾಟ್ ಟೈರ್ಗಳು, ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಮನ ಸಹಾಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಾರಿಗಿದೆ ಬಲವಾದ ರೇಟಿಂಗ್!
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಪಾರ್ಕ್ ದೂರ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ರಿಯರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಯುರೋ ಎನ್ಸಿಎಪಿ ನಿಂದ ಬಲವಾದ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದ ಕಾರುಗಳು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪದರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 3-ಸರಣಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಲಿಮೋಸಿನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.