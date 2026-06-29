Anchor Rashmi Gautam ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ತಾನು ಮಾತ್ರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಶೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಶೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಿರೂಪಕಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಶ್ಮಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಮತ್ತು 'ಶ್ರೀದೇವಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ' ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಆಹಾ' ಒಟಿಟಿಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 'ಟಾಪ್ ತೆಲುಗು ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್‌' ಶೋ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಮಮತಾ ಗೌತಮ್ ಒರಿಸ್ಸಾದವರಂತೆ, ತಂದೆ ರಾಮ್ ಗೌತಮ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರಂತೆ. ರಶ್ಮಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ರಶ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ, ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ತಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಶ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಮೊದಲು 'ಯುವ' ಎಂಬ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ, ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಶೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿ, ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದರೆ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧ, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ಆಹಾ'ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಹೊಸ ಶೋ ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.