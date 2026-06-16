Anchor Sreemukhi: ಆಹಾ ನನ್ನ ಮದ್ವೆಯಂತೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಆ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್!
Tollywood ಲೇಡಿ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮುಖಿ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳು..
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಂತೆ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾಚಿರಾಜು, ಸುಡಿಗಾಲಿ ಸುಧೀರ್ 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲೇಡಿ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್, ಶ್ರೀಮುಖಿ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಶ್ಮಿ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಮುಖಿ..
ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಶ್ರೀಮುಖಿ ತನಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ಟಿವಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳು, ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮುಖಿ
ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮುಖಿ, ಆಗಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಮಂತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮುಖಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುಮಗನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಮುಖಿ, 'ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದಾಗ ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಮದುಮಗನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀಮುಖಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್
ಶ್ರೀಮುಖಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರೀಮುಖಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮುಖಿ, ಎರಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಅವರ ಹೊಸ ಮನೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮುಖಿ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.