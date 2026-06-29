ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಯೂಡೋಬಲ್ಬಾರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಬ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಗು ಮತ್ತು ಅಳುವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದ ಸ್ಥಿತಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಕೆರಟೋಸೀಸ್ ಪಿಲರಿಸೀಸ್ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವರಾಜನ ಚೆಲುವೆ ಲೀಸಾ ರೆ ಬಲು ಅಪರೂಪದ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಎಂಬ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಡಯಟ್, ಫಿಗರ್ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೋಲಿಕೆ ಉಳ್ಳ ನಟಿ ಸ್ನೇಹಾ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
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