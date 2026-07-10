ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಂಕರ್ಗಳ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ, ಶ್ರೀಮುಖಿ, ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ರಂತಹ ನಿರೂಪಕಿಯರು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಝಾನ್ಸಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಿರೂಪಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಆ್ಯಂಕರ್ ಝಾನ್ಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಒಬ್ಬರು ತನ್ನ ಶಾಪದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಂಕರ್ಗಳ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ, ಶ್ರೀಮುಖಿ, ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ರಂತಹ ನಿರೂಪಕಿಯರು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಝಾನ್ಸಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಿರೂಪಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಇವರು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಟಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಝಾನ್ಸಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಆಗಾಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 'ಮಸ್ಕಾ', 'ತುಳಸಿ', 'ಭದ್ರ', 'ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಫಾರ್ ಸೇಲ್'ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಝಾನ್ಸಿಗೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಜೋಗಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸಮಯವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಅವಧಿ ಎಂದು ಝಾನ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಝಾನ್ಸಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲವು ಟಿವಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಹೇಳದೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಆಂಕರ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಬೇರೆ ಆಂಕರ್ ಜೊತೆ ಶೋ ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದು ಕನಿಷ್ಠ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಾಯಕನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. 2 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳದೆ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬೇರೆ ನಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು' ಎಂದು ಝಾನ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
'ನನ್ನ ಶಾಪ ಅವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಝಾನ್ಸಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೇವಲ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಳಪೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಝಾನ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.