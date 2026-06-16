Amrita Singh: ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ? ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೈಫ್ಗಿಂತ ಅಮೃತಾ 12 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಇಬ್ಬರೂ 1991ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು 2004ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
ಡೈವೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಆದರೆ, ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು, ತಾವೇಕೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಕೊಡುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ'
ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ, ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ಗೆ 'ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಮೃತಾ, 'ನಾನೇನು 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದರು.
ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ, 'ಹಾಗಾದರೆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಮೃತಾ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು, 'ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡಬಹುದೋ, ಅದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಉತ್ತರ ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಅಮೃತಾ
ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ದುಃಖ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾನೊಂದು ಬಲವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಮೃತಾ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು.
ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಕಥೆ
ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ 'ಬೇಖುದಿ' ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ 1991ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.