ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕೇಸ್
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ನವಾಬ್' ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ (Saif Ali Khan) ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮೇಲಿನ ಚಾಕು ಇರಿತದ ಪ್ರಕರಣವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತಲ್ಲದೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಗೂಢ ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯದ ಒಗಟಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿ ಶೋಭಾ ಡೇ ಅವರು ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ? ಸೈಫ್ ವಿವರಿಸಿದ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಭೀಕರತೆ:
ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಅಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಿದ್ದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಲು ಹೋದಾಗ, ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಾಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು, "ಜೇಹ್ ಬಾಬಾ (ಸೈಫ್ ಪುತ್ರ) ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಿರುಚಿದ್ದರು.
ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸೈಫ್, ಏನನ್ನೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಜೇಹ್ ಕೋಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. "ಅವನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆರಗಿ ಎರಡು ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಇರಿಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ. ನಾನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜೋರಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಾಕು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು" ಎಂದು ಸೈಫ್ ಆ ಕರಾಳ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಾಕೆ ಗೀತಾ ಅವರು ಸೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದರು.
ಶೋಭಾ ಡೇ ಅವರ ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ:
ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶೋಭಾ ಡೇ ಅವರು ಇದನ್ನು "ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮೀಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ರಹಸ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಲಾಲ್ವಾನಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಡೇ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಹಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲವೇಕೆ?: ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಾಕು ಇರಿತ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ?
ಫೋಟೋಗಳ ಕೊರತೆ: ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಾಗ, ಪುರಾವೆಗಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ?
ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮಿಸ್ಟರಿ: ಸೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಸೈಫ್ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಮಗನೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದನೇ? ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೇ?
ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿಕೆ: ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಇದುವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ?
ಶೋಭಾ ಡೇ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ "ಗಾಸಿಪ್ ಅಥವಾ ಊಹಾಪೋಹ"ಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. "ಯಾರಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮೇಲಿನ ಈ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣವು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೈಫ್ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಶೋಭಾ ಡೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸತ್ಯ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.