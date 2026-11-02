ಮುಂಬೈನ 'ಜಲ್ಸಾ' ನಿವಾಸವನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಶೆಹನ್ಶಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಬದಲು, ಬಿಗ್ ಬಿ ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಜನರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಮುಂಬೈನ 'ಜಲ್ಸಾ' ಬಂಗಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾದು ನಿಲ್ಲುವ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ಆದರೆ, ಈ ಭಾನುವಾರ ಜಲ್ಸಾ ಮುಂದೆ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗಿಂತ ತೀರಾ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ (Bulletproof Glass) ಆವರಣದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ತಂದೆಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೆದರಿಕೆಗೂ ಜಗ್ಗದ 84ರ ಹರೆಯದ ತಾರೆ:
84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ-ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ (BKC) ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಜಲ್ಸಾ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆದರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ಹೊರಬಂದರಾದರೂ, ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ರಕ್ಷಣೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರೀ ವೈರಲ್!
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜಿನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೈಮುಗಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಟಿವಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ವೆಟ್ಟೈಯನ್' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು.