ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್; ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೇಕೆ? Amitabh Bachchan recalled Babu Patti the ancestral village of his family in Uttar Pradesh on Kaun Banega Crorepati.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ’ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 18ನೇ ಸೀಸನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಬು ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಪ್ರತಾಪ್ಘಡ್ ನಂಟು ನೆನಪಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
‘ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18’ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಪ್ರತಾಪ್ಘಡ್ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದವು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಾಪ್ಘಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಬು ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮವು ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕುಟುಂಬದ ಬೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಗ್ ಬಿ, ಬಾಬು ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮಿತಾಭ್, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆ
ಬಾಬು ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಹೌಸ್ಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಿತಾಭ್, ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಯೋಜನೆ ತಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಬಿಸಿಯ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೂ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಬಿಗ್ ಬಿ
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.