ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹900 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅವರ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.02): ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಜುಡೀಸ್’, ‘ದಿ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ 2’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹900 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ದೇವದಾಸ್’, ‘ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್’, ‘ಧೂಮ್ 2’, ‘ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್’, ‘ಗುರು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮನಿಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹6 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹7 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯಗಳು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ಕಾಮ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸುಮಾರು ₹5 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, 1992ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,500 ಸಂಭಾವನೆ ದೊರಕಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,500 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹21 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದುಬೈನ ಜುಮೇರಾ ಗಾಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುವರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಕ್ಯೂ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಲ್ಲಾದ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ₹15 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್:
ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಆಡಿ A8 L: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹1.34 ಕೋಟಿ
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ S350d ಕೂಪೆ: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹1.60 ಕೋಟಿ
ಲೆಕ್ಸಸ್ LX 570: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹2.84 ಕೋಟಿ
ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹6.95 ಕೋಟಿ
ಈ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾರಿನ ಮಾದರಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವರ್ಷ, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಟನೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್’ ಸಿನಿಮಾದ ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ‘ಧೂಮ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಸುನೇಹ್ರಿ ಪಾತ್ರದವರೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇತಿಹಾಸಾಧಾರಿತ ಕಥಾಹಂದರದ ‘ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್’, ‘ಗುರು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಪಯಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹900 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ.