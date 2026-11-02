ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯೂ ಬಿಇಎಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (New BEL Road) ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ BARCODE RESTOPUB ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯೂ ಬಿಇಎಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (New BEL Road) ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ BARCODE RESTOPUB ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಬಳಿಕ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರೆಸ್ಟೋ ಪಬ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯನ ಪಬ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ
BARCODE RESTOPUB ಅನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಸುಧಾಕರ್ ಗೌಡ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯನ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಬ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್, ಗಿಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಗೌಡ ಅವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ವಿಶೇಷ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಆಗಮನ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಟ ಅರುಣ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ನಟಿ ಪಾಯಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಲವು ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗೆಳೆಯನ ಹೊಸ ಪಬ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ತಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.