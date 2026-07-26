Amala Akkineni Leaving Cinema: ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಮದುವೆ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಮದುವೆ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಮಲಾ ಅವರೇ ಮೌನ ಮುರಿದು, ತಾವು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಂತಹ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಅಮಲಾ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾದರು. ಅಮಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡಲು ಕುಟುಂಬದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಪತಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಥವಾ ಮಾವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಮಲಾ ಅವರೇ ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಮಲಾ ನೋಡಿದರು. ಹಾವುಗಳ ಬಾಯಿ ಹೊಲಿದಿರುವುದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವುದು, ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿತು. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು.
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ
ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಅಮಲಾ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 'ಬ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್' ಎನ್ಜಿಒ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೂ, 'ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್', 'ಮನಂ', 'ಒಕೆ ಒಕ ಜೀವಿತಂ' ನಂತಹ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಟಿಸಿದರು.