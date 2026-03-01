ಹೀರೋ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅಮಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನೇನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅಮಲಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀರೋ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದರು. ಬಳಿಕ ಅಮಲಾ ಜೊತೆ ನಾಗ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ 'ಕಿರಾಯಿ ದಾದಾ', 'ಚಿನ್ನಬಾಬು', 'ಶಿವ', 'ನಿರ್ಣಯಂ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರಿಗೆ ಅಖಿಲ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.
ಸುಮಾರು 34 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅಫೇರ್, ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಈ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟಿ ಟಬು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, ಟಬು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇದು ಅಮಲಾಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಮಲಾ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಬ್ಬ ಮನ್ಮಥ, ಅವರನ್ನು ಹುಡುಗಿಯರು, ನಟಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಅಸೂಯೆ ಆಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಮಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನೇನು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಾನು ಅನುಮಾನ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಮಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಗಾದ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ, ನಾಗ್ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಪಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರೆದಿದ್ದ. ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ ಅಮಲಾ ನಕ್ಕರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವತಃ ಅಮಲಾ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ಪಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದುದು ನಾನೇ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಅಮಲಾ ಸಿಂಗಾಪುರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, 'ಈತ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ನನಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ
'ನಿಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ?' ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಗಾರ್ಜುನರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಅಮಲಾಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾಗಾರ್ಜುನ, 'ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಮಲಾ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ' ಎಂದರಂತೆ. ಈ ಘಟನೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆಯಿತು, ಇಂತಹ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ, ಅದೇ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ' ಎಂದು ಅವರು 'ಆರ್ಕೆ ಟಾಕ್ ಶೋ'ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.