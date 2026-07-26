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- ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿದೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಯೋಪಿಕ್.. ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋ ನಟ ಯಾರು?
ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿದೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಯೋಪಿಕ್.. ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋ ನಟ ಯಾರು?
ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್: ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ರಜನಿ ಆತ್ಮಕಥೆ!
ಅದು 70ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ಅಂದು ಆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈತ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು! ಹೌದು, ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ' ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
'ತಲೈವಾ' ಬದುಕು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ? ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ 'ತಲೈವಾ' ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ!
ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಜನಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ವರೆಗೂ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶಿಖರದವರೆಗಿನ ಅವರ ಪಯಣ ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಅವಮಾನ, ಸೋಲು, ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಕಥೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಲಿದೆ.
ಬಯೋಪಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ರಜನಿ ಒಲವು?
ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು, "ಅಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಲೈವಾ ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ ಸೆಟ್ಟೇರಿದರೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರನ ಪಯಣ:
ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ರಜನಿ, ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರ:
ಒಂದೆಡೆ ಬಯೋಪಿಕ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಜನಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜೈಲರ್ 2' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ 'ಧರ್ಮನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಮರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಐಕಾನ್ ಆಗಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಈ 'ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್' ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ತಲೈವಾ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಆ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.
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