ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಅದ್ಭುತ.. ಶೋಭಿತಾ, ಜೈನಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಂದಿರಾದ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಮತ್ತು ಜೈನಬ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಅತ್ತೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಮಲಾ ಮಾತುಗಳು
ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಒಕೆ ಒಕ ಜೀವಿತಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅಮಲಾ ಈಗ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಂದಿರಾದ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಮತ್ತು ಜೈನಬ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಅದ್ಭುತ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, "ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೊಸೆಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವರು. ಅವರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನನಗೆ 'ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್' ಇದೆ" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಅತ್ತೆಯಲ್ಲ
ಅಮಲಾ, "ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯಂದಿರೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಜೀವನ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಅತ್ತೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲ್ಲ
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಲಾ, "ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಯುವಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗೌರವವಿದೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನೂ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಮಲಾ ಹೇಳಿದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ 1984ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಗ್ಗುಬಾಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ 1990ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೂ, ತಮ್ಮ ಮಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯನನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ನಂತರ 1992ರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಟಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಅಖಿಲ್ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಮುಗಿದಿದೆ
ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 2024ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಾಗಿ ನವದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಜೈನಬ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಜೈನಬ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು.