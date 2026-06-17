Alpha Trailer: 'ಆಲ್ಫಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾವುದು?
‘ಆಲ್ಫಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ವಿಶುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಪಾತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ನ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಒನ್ ಲೈನರ್ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಆಲ್ಫಾ ಸಿನಿಮಾದ ಧಮಾಕೇದಾರ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್ ನಟನೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಆಲ್ಫಾ'ದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪೈ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷ 33 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ತುಂಬಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್ ತನಕ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧಮಾಕೇದಾರ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ...
1. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ- ಸರ್, ಅವಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಜಾನಕಿ, ನಾವು ಅವಳನ್ನ ಸೀತಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ.
2. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಡೈಲಾಗ್- ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ. ಅಹಂಕಾರವೇ ಅವನ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮೋಸದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಸುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಈ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
3. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಡೈಲಾಗ್- ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ, ಸೀತೆ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಡೋಕೆ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ.
4. ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಡೈಲಾಗ್- ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ, ಅದೇ ಇತಿಹಾಸ.
5. ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಡೈಲಾಗ್- ಫತೇಹ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೀತೀಯಾ ಸೀತಾ? ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಡಿನ ಸಿಂಹ.
6. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಡೈಲಾಗ್- ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ.
7. ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಡೈಲಾಗ್- ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಹೆದರುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಆಲ್ಫಾ?
ಆಲ್ಫಾ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಶಿವ್ ರವೈಲ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಮೂಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸೌಮಿಲ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಘವನ್ ಮತ್ತು ಇಶಿತಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು YRF ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಏಳನೇ ಸಿನಿಮಾ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಶರ್ವರಿ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮಲತಂದೆಯ ಅಕ್ರಮ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಹೊರಟ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 150 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.