ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್ ನಟನೆಯ 'ಆಲ್ಫಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಲಾ ಫೆಮ್ಮೆ ನಿಕಿತಾ' ಚಿತ್ರದ ಕಾಪಿ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಟನೆಯ 'ಆಲ್ಫಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲಿಯಾ, ತನ್ನ ತಂದೆ (ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್) ಜೊತೆಗಿನ ಕಠಿಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. YRF ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ 'ಆಲ್ಫಾ ಫೀಮೇಲ್' ಆಗಿ ಆಲಿಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

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ಆಲಿಯಾಳ 'ಆಲ್ಫಾ' ಟೀಸರ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್

ಈ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಟೀಸರ್‌ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದ ಸೀತಾ (ಆಲಿಯಾ) ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆತ, ಅವಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

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'ಲಾ ಫೆಮ್ಮೆ ನಿಕಿತಾ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ?

ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಲಾ ಫೆಮ್ಮೆ ನಿಕಿತಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಿನಿಮಾದಂತೆಯೇ, 'ಆಲ್ಫಾ' ಕೂಡ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು YRF ಬಳಿ ಸ್ವಂತ ಐಡಿಯಾಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1990ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲ್ಯೂಕ್ ಬೆಸ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಲಾ ಫೆಮ್ಮೆ ನಿಕಿತಾ' ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ದರೋಡೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿಕಿತಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬದಲು, ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವಳ ಸಾವಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ, ಅವಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಲಿಯಾಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಕಥಾಹಂದರವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ, 'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರ YRF ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.