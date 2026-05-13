ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಗೆ ಬೈದ್ರಾ? ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಾ? ಆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬನ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯಗಳೇನು? ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ತೆಲುಗಿನವರೇ. ಅವರೇ ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲಾ, 46 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾನುಮತಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ಜೀವಿತಾ ರಾಜಶೇಖರ್, ಜಯ, ಸುಧಾ ಕೊಂಗರ ಅವರಂತಹವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯೇ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಂದ ಬೈಗುಳ ತಿಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ. ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ, ಸಮಂತಾ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹವಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಲಾ ಮೊದಲೈಂದಿ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಆರು ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕ್ಲಾಸ್..

ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: 'ಏನು, ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೇ ಬರಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್‌ಗೆ ಹೀಗಾಗಿಬಿಡಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತುಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ಕಥೆ ಏನು, ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳು, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ' ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು' ಎಂದು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗಿನವೇ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.