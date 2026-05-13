ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಟನೆಯ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತಮಿಳು ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 7.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಮಿಳು ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ, 2026ರ ಮೇ 14ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಜೋರು
ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿರುವ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶೋಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಕರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 7.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 7.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಶೋಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಣ್ಣು
ದೊಡ್ಡ ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೇ ರೀತಿ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೋ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮೌತ್ ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.