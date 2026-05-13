ನಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕ್ವೀನ್ Sunny Leone… 100ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡತಿ ಈಕೆ
Sunny Leone: ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು, 100ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡತಿ ಈಕೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ.
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ. ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಕೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಟಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಮೇ 13 ಸನ್ನಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 100-115 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 3-4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್’ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬ್ರಾಂಡ್ "ಲಸ್ಟ್" ಅವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಇದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ವ್ಯವಹಾರ
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಷೇಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಪರ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಗಳಿಕೆ
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ರ ಸ್ವಂತ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಬ್ರಾಂಡ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಬೈ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಐ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯ
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಆಸ್ತಿ
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಓಶಿವಾರಾದಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
