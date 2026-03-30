ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ' ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಅವರ ರೇಂಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಬನ್ನಿ ಕ್ರೇಜ್, 'ಪುಷ್ಪ' ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಅನೇಕರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು. ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ನಟನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದರು. ಬನ್ನಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೀರೋ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಲನಟನಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನನಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ' ಎಂದು ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಬನ್ನಿ, 'ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ... ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು... ನಾನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ನನ್ನ ಹೀರೋ... ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ... ನಾನು ಚರಣ್ ಅಭಿಮಾನಿ... ನನಗೆ ಚರಣ್ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಆ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ನೋಡಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಚರಣ್ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಖಂಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷ ಚರಣ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಮೆಗಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲು ಶಿರಿಷ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದವು. ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಇಬ್ಬರೂ ಹೀರೋಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿತ್ತು. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದರು.
1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್
ಬನ್ನಿ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ' ಸರಣಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಟ್ಲಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸುಕುಮಾರ್ 'ಪುಷ್ಪ 3' ಅನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ.