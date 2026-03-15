ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲೂ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿ. ಇದೀಗ ಅವರು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏನಿದು ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ.
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸರಣಿ ಸಿನೆಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'RRR' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಕರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ಈ ನಟ, ಸಿನೆಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವ ಚರಣ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೊಸ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಾಲಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ 'ಅಲ್ಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನೆಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ನವರೂ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ಸಿನೆಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಪಾಲುದಾರರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಪಾಲುದಾರರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ
ಆದರೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನೆಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಎಂಬ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನೆಮಾ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಿನೆಮಾ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈ ತಿಂಗಳ 27 ರಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.