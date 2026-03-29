ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಸಲಿಗೆ, ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವುದು ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ. ಈಗ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಮಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಗನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಮಗನ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಟ್ಯೂಷನ್ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ತಾವೇ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಓದದಿದ್ದರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಕಾರಣ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತನಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಬಹಳ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವುದು ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹಣವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಗ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಬೇಡ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಕೆನಡಾ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ತಮಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಗನ ಆಸೆಗಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ತಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ?
'ಗಂಗೋತ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, 'ಆರ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ ಆದರು. ನಂತರ 'ಬನ್ನಿ', 'ದೇಸಮುದುರು', 'ಜುಲಾಯಿ', 'ಬದ್ರಿನಾಥ್', 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ', 'ಸರೈನೋಡು', 'ರೇಸುಗುರ್ರಂ', 'ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಮಲೋ', 'ಪುಷ್ಪ' ಮತ್ತು 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಟ್ಲಿ ಜೊತೆ 'AA22' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬನ್ನಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ 'ಪರುಗು'. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಟನೆ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಭಿನಯ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಡಿಸಿತ್ತಂತೆ.