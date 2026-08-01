ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಮುದ್ದಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನು ಅವರೇ ಒಮ್ಮೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳು ಫಿದಾ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಗೆ ರಾಹಾ ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಕರಣ್, 'ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಲಿಯಾ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರು.

ಆಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?

ಆಗ ಆಲಿಯಾ, 'ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೂ ನಾನು ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಾನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು 'ಹಸ್ಬೆಂಡ್' ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

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ಉಂಗುರದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ

ಅದೇ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಉಂಗುರದ ಮೇಲೆ 'ಮಿಸೆಸ್ ಹಿಪ್‌ಸ್ಟರ್' (Mrs Hipster) ಅಂತ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯಂತೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ರಣಬೀರ್, ಆಲಿಯಾಗೆ ಮಸಾಯಿ ಮಾರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2022 ರಂದು ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ 'ವಾಸ್ತು' ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ, ಆದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಣಬೀರ್ ಮುಂದೆ 'ರಾಮಾಯಣ', 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' (ಆಲಿಯಾ ಜೊತೆ) ಮತ್ತು 'ಅನಿಮಲ್ ಪಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.