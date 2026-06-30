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- OTT: ಗಂಡನಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಮೈದುನನೊಂದಿಗೆ ಅಫೇರ್: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
OTT: ಗಂಡನಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಮೈದುನನೊಂದಿಗೆ ಅಫೇರ್: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
Haseen Dillruba: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸೀರಿಸ್ಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಓಟಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು..
ಸದ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಟಿಟಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿಂದಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಹಸೀನ್ ದಿಲ್ರುಬಾ'.
ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್..
ವಿನಿಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು 'ರಾಣಿ ಕಶ್ಯಪ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಸ್ಸೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ 'ರಿಷಭ್ ಸಕ್ಸೇನಾ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಣೆ, ರಿಷಭ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ 'ನೀಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ..
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆಯ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೃತದೇಹ ರಿಷಭ್ನದ್ದೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಪತ್ನಿ ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ರಾಣಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಜೀವನದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಗಂಡನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಮೈದುನನ ಜೊತೆ..
ರಾಣಿ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಮದುವೆ, ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರಾಣಿಗೆ ರಿಷಭ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಿಷಭ್ ಆಕೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ನೀಲ್ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆಕರ್ಷಕ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ನೀಲ್ ಕಡೆಗೆ ರಾಣಿ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವೇ ಕಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್..
ರಾಣಿ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಭ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಆತ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆಯ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ರಿಷಭ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೀಲ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನೀಲ್ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ರಿಷಭ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಸೇರಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ, ಅದು ರಿಷಭ್ನ ಶವವೆಂದು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಥೆಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೇರೆಯೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
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