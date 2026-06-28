Bollywood Reunion: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಜೋಡಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ 90ರ ದಶಕದ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆವರೆಗೂ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಇವರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ? ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಜೋಡಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇವರ ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. 'ಮೋಹ್ರಾ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಪ್ರೇಮ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದವರೆಗೂ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇಬ್ಬರ ದಾರಿ ಬೇರೆಯಾಯಿತು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಅವರ ಈ ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
'ಮೋಹ್ರಾ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್-ರವೀನಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿದ್ದು 1994ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮೋಹ್ರಾ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಹಾಡು 'ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಸಾ ಪಾನಿ' ಇವರಿಬ್ಬರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇವರ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡಲು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ರವೀನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
ತಮಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಬ್ಬರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
90ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರವೀನಾ, ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕಹಿ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ತಮಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೂ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವಿದೆ, ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮುನ್ನಡೆಯುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಜನವರಿ 2001ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಆರವ್ ಮತ್ತು ನಿತಾರಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇತ್ತ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, 2004ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿತರಕ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ರಾಶಾ ಥಡಾನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮಗ ರಣಬೀರ್ ಥಡಾನಿ ಸದ್ಯ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ರವೀನಾ, ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಛಾಯಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.