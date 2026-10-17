ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ನಟನೆಯ ‘ಅಕ್ಕ’ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 1980ರ ದಶಕದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿರುವ ಈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ‘ಭವಾನಿ’..
ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ನಟನೆಯ 'ಅಕ್ಕ' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 1980ರ ದಶಕದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪೆರ್ನೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೈಆರ್ಎಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
80ರ ದಶಕದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ-ರಾಧಿಕಾ
ನಟಿಯರಾದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ 'ಅಕ್ಕ' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು 1980ರ ದಶಕದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಶನಿವಾರ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ 'ಭವಾನಿ'ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ 'ರುದ್ರ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಪೆರ್ನೂರು ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಆರ್ಎಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಅಕ್ಕ' ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಇವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕಟ್ಟಿ, ಆಳಿ, ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪೆರ್ನೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅಧಿಕಾರದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯರ ಮಾತು
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದ 'ಅಕ್ಕ' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಾತ್ರ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕೀರ್ತಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಅಕ್ಕ ಸೀರೀಸ್ನ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಅದ್ಭುತ. ಇದು ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ರುದ್ರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಎದುರಿಸುವ ಛಲ ಆಕೆಗಿದೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಘರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ವಿ ಆಜ್ಮಿ ಕೂಡ ಈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಮೊಗ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ವಿಧಾನಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಕ' ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ.